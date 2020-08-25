شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: نمد يد العون للشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
قدّمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، مساعدات طارئة للشعب اللبناني. وقال الأمين العام، د يوسف العثيمين: هذه المساعدات تأتي تعبيرا عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت، مضيفاً أن الأمانة العامة وعبر صندوق التضامن الإسلامي تحركت على الفور لمد يد العون للشعب اللبناني.
وثمن الدعم الذي يحظى به صندوق التضامن الإسلامي من قبل الدول الأعضاء، الأمر الذي يساعد الصندوق ووقفيته في الاضطلاع بمسؤوليته في مساعدة الشعوب المتضررة ورفع معاناتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي»: نمد يد العون للشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.