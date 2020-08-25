شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: نمد يد العون للشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، مساعدات طارئة للشعب اللبناني. وقال الأمين العام، د يوسف العثيمين: هذه المساعدات تأتي تعبيرا عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت، مضيفاً أن الأمانة العامة وعبر صندوق التضامن الإسلامي تحركت على الفور لمد يد العون للشعب اللبناني.

وثمن الدعم الذي يحظى به صندوق التضامن الإسلامي من قبل الدول الأعضاء، الأمر الذي يساعد الصندوق ووقفيته في الاضطلاع بمسؤوليته في مساعدة الشعوب المتضررة ورفع معاناتها.