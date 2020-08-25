شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: كورونا يهدد 120 مليون وظيفة فى مجال السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وقال جوتيريش -في بيان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- "في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، كما تم فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة". وأضاف: "بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة في مجال السياحة عرضة للخطر".. مؤكدا أنه مع إغلاق المجتمعات وإغلاق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في أجزاء كثيرة من العالم تضررت البلدان النامية بشكل خاص بما في ذلك بلدان في إفريقيا.

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