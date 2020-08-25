بالفيديو ما هي ردة الفعل تجاه سفارة إسرائيلية افتراضية في بغداد؟

ويعتقد مراقبون أن العلاقات العربية الإسرائيلية تطورت نتيجة خضوع الحكومات للاملاءات الإسرائيلية دون الرجوع لشعوبهم.. وكذلك الحال في العراق رفض جماهيري شامل ونوايا الحكومة غير معروفة تجاه هذه المحاولات الإسرائيلية.
الصفحات الإسرائيلية على السوشيال ميديا تدخل بقوة الى العمق العراقي.. إذ يرى مراقبون أنها منذ فترة بدأت تخوض حربا ناعمة من اجل الترويج للانفتاح مع العراق.. ونشر حالات تظهر بعض الإسرائيليين وهم يتغزلون بالعادات العراقية وتقاربها مع عاداتهم.. هذه السلوكيات التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي لم تأت من فراغ وإنما هو أسلوب معرف لسياستهم الغاية منه تعويد الطبقة المستهدفة على تواجدهم وجعل الأمر طبيعيا ليتمكنوا من تمرير مخططاتهم دون عوائق.
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