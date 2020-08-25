بالفيديو ما هي ردة الفعل تجاه سفارة إسرائيلية افتراضية في بغداد؟

لاتزال معارك جنين والجولان عالقة في أذهان العراقيين.. الذين يعتبرون أنفسهم المدافع الأول عن فلسطين المحتلة .. اي رأي يخالف الثقافة الشعبية المناهضة للاحتلال الاسرائيلي مرفوض بالنسبة للشعب العراقي.. فكيف الحال إذا تعلق بالتطبيع وفتح سفارة إسرائيلية في بغداد.. لعبة إلكترونية جديدة الغاية منها جس نبض الشارع العراقي.. سفارة افتراضية تم الترويج لها كمحاولة لمعرفة مدى تقبل العراقيين للتطبيع مع إسرائيل.ويعتقد مراقبون أن العلاقات العربية الإسرائيلية تطورت نتيجة خضوع الحكومات للاملاءات الإسرائيلية دون الرجوع لشعوبهم.. وكذلك الحال في العراق رفض جماهيري شامل ونوايا الحكومة غير معروفة تجاه هذه المحاولات الإسرائيلية.

الصفحات الإسرائيلية على السوشيال ميديا تدخل بقوة الى العمق العراقي.. إذ يرى مراقبون أنها منذ فترة بدأت تخوض حربا ناعمة من اجل الترويج للانفتاح مع العراق.. ونشر حالات تظهر بعض الإسرائيليين وهم يتغزلون بالعادات العراقية وتقاربها مع عاداتهم.. هذه السلوكيات التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي لم تأت من فراغ وإنما هو أسلوب معرف لسياستهم الغاية منه تعويد الطبقة المستهدفة على تواجدهم وجعل الأمر طبيعيا ليتمكنوا من تمرير مخططاتهم دون عوائق.

