'مخمورون' وتجار مخدرات في قبضة نجدة بغداد

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، إلقاء القبض على أشخاص "مخمورين" وآخرين يتاجرون بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "القبض على أشخاص يحملون مواد مخدرة وأجهزة تعاطٍ للمخدرات، و١٨ مخموراً يعترضون سبيل المارة، وضبط شخص بحوزته سلاحاً غير مرخص، ضمن مناطق متفرقة من بغداد".



وأضافت أنه تم كذلك "ضبط 11 سيارة مطلوبة (عليها إشارات حجز) عدد و213 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية".

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