في بلد عربي... تعيين أول كفيف وزيرا للثفافة

والزيدي، حاصل على الدكتوراة في الآداب العام الماضي، من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة التونسية، حسب إذاعة نسمة التونسية.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، شكل المشيشي حكومة تكنوقراط من المستقلين بدون إشراك الأحزاب، سعيا لإبعاد الحكومة عن الصراعات السياسية والتركيز على إنعاش الاقتصاد المتعثر،
وأعلن المشيشي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بقرطاج عن تشكيلة حكومته الجديدة، المكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، والتي قرر أن تكون حكومة كفاءات مستقلة.
واقترح هشام المشيشي لحقيبة الدفاع، إبراهيم البرتاجي، وتوفيق شرف الدين لوزارة الداخلية، ومحمد بوستة للعدل.
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