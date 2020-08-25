استبدل الشّاب اللبناني ريان داوود السؤال التّقليدي "هل تقبلين الزواج بي؟" بـ" هل تعيدين بناء المستقبل معي؟" ، وهي طريقة جديدة ومبتكرة ليطلب يد حبيبته لوتشيانا طويل للزواج.
فبعدما خسر منزله وعمله بالإنفجار الّذي هزّ العاصمة بيروت، قرّر ريان أن يعبّر عن حبّه للوتشيانا بجملةٍ تتلاءم مع أوضاع البلاد الحالية فكتب على ملصق ضخم :" هل تعيدين بناء المستقبل معي؟"
وقد انتشرت صور عرض الزواج بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبرّ روّاد الإنترنت عن إعجابهم بالثنائي. ففي الوقت الّذي تسيطر أجواء الدّمار والموت على لبنان، من الرائع أن ينتصر الحب رغم الصعوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر أغرب عرض زواج على الاطلاق... ماذا طلب العريس من حبيبته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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