أغرب عرض زواج على الاطلاق... ماذا طلب العريس من حبيبته؟

فبعدما خسر منزله وعمله بالإنفجار الّذي هزّ العاصمة بيروت، قرّر ريان أن يعبّر عن حبّه للوتشيانا بجملةٍ تتلاءم مع أوضاع البلاد الحالية فكتب على ملصق ضخم :" هل تعيدين بناء المستقبل معي؟"

وقد انتشرت صور عرض الزواج بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبرّ روّاد الإنترنت عن إعجابهم بالثنائي. ففي الوقت الّذي تسيطر أجواء الدّمار والموت على لبنان، من الرائع أن ينتصر الحب رغم الصعوبات.