بومبيو إلى السودان في أول رحلة جوية بين تل أبيب والخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في طريقه إلى السودان، في أول رحلة رسمية بين الخرطوم وتل أبيب.

والسودان هو المحطة الثانية في جولة شرق أوسطية بدأها بومبيو أمس بإسرائيل، وتشمل أيضا البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن "طائرة بومبيو غادرت لتوها مطار بن غوريون وستدخل التاريخ اليوم لأنها تطير مباشرة إلى السودان".

وأضافت: "يقول مسؤولون أمريكيون إنها الرحلة الأولى التي تطير مباشرة بين تل أبيب والخرطوم".

وهو ما أكده بومبيو في تغريدته على تويتر، بعد الإقلاع، قائلا:" يسعدنا أن نعلن أننا على متن أول رحلة رسمية بدون توقف من إسرائيل إلى السودان".

أجندة الزيارة

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان مكتوب تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن بومبيو سيجتمع في السودان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

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وسيبحث وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم، بحسب البيان، "الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية، والتعبير عن دعم تعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل".

وكانت إسرائيل أعربت عن الأمل بأن توقع السودان اتفاق سلام معها.

وأمس الإثنين، كشف وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين لـ"الخليج 365" جدول زيارة نظيره الأمريكي التي تستمر لساعات.

ووفق قمر الدين، سيجري بومبيو لدى وصوله جلسة مباحثات مغلقة مع حمدوك وبعدها سيلتقي البرهان.

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن نظيره الأمريكي سيبحث خلال الزيارة التي تنتهي في نفس اليوم، مسألة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وفي عام 1993 أدرجت واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للارهاب، لكن منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير ، العام الماضي، تسعى الحكومة الانتقالية إلى رفع اسم البلاد من تلك القائمة التي تحرمها من أية مساعدات دولية.