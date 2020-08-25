حكومات التكنوقراط.. علماء في حقل ألغام السياسة

بإعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي حكومة جديدة من التكنوقراط، باتت السلطة التنفيذية بمأمن من الصراع السياسي في بلد يشهد مخاضا عسيرا لتجاوز هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي على مفاصله، فيما تتواصل الدعوات في لبنان لتشكيل حكومة مماثلة من أجل انتشال البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وعميقة، لكن ما هي حكومات التكنوقراط؟

يجمع مصطلح تكنوقراط بين كلمتين يونانيتي الأصل "تكني" بمعني فني أو تقني بحسب تعريبها العربي و"كراتس" بمعنى الحكم أو السلطة، وفي الإجمال يشير المصطلح إلى الاستعانة بعلماء وكفاءات فنية في موضع السلطة بمعزل عن الانتماء السياسي.

ويعد وزراء حكومات التكنوقراط أقرب لمكافحي حرائق في حقل ألغام السياسة وتزداد الحاجة إليهم كلما بات الاستقطاب السياسي في بلد ما غير قابل للتسوية مع بقاء موازين القوى متعادلة بين الفرقاء، بحيث يفتقر كل طرف للقدرة على حسم الصراع لصالحه.

وتكنوقراط تعني اصطلاحا حكم الخبراء غير المنتخبين، أو الأكاديميين اللامعين، الذين يفترض بهم وضع مصلحة البلاد فوق المصلحة الحزبية أو الجهوية أو العرقية.

ورغم استخدام المصطلح على مدار قرون عديدة إلا أننا ندين إلى المهندس الأمريكي هنري سميث بإعادة إحياء الكلمة من جديد وتوظيفها بالدلالة التي نستعملها في الوقت الراهن، وذلك في عام 1919 عندما أوردها في مقال له بمجلة الإدارة الصناعية.

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وقبيل الحرب العالمية الثانية ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية على خلفية الكساد الكبير عام 1930 تشكلت حركة في الولايات المتحدة ذهبت إلى حد اعتبار التكنوقراطية مذهبا سياسيا.

وبفضل الأمريكي هاورد سكوت بدأ المصطلح في اكتساب زخم شعبي وتحول إلى تيار سياسي سُمِّيَ حركة التكنوقراطيين أو حركة الفنييّن عام 1932 ضم العديد من المهندسين، والصناعيين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم، الذين قاموا بدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، لاستخلاص القوانين التي تستخدم في الحكم على هذه الظواهر وإيجاد الحلول لقياس الظواهر الاجتماعية، واستنباط القوانين منها.

ويمكن القول إن الحكومة التكنوقراطية هي شكل من أشكال الحكومات يتم خلاله اختيار صانعي القرار لسُدَّة الحكم استنادا إلى خبرتهم التقنية وخلفيتهم، وتستند قراراتها إلى معلومات مستمدة من المنهجية العلمية بدلاً من الرأي العام.

وعربياً، يعد لبنان أكثر دول الشرق الأوسط اعتمادا على حكومات التكنوقراط؛ حيث عاصر هذا البلد 11 وزارة كفاءات 7 منها قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، واثنتين خلالها، واثنتين منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، وفق مركز الدولية للمعلومات.

ومنذ أواخر العام الماضي تتعالى الأصوات في لبنان لإعادة التكنوقراط للسلطة بعد أن طال أمد الأزمات في البلد الذي مل هيمنة طبقة سياسية على مقاليد الحكم بأبجدية طائفية تحكمها قواعد المحاصصة.

فيما تسعى تونس لتجنب الصراع السياسي الذي ظهرت أعراضه بقوة في البرلمان حيث تخوض القوى الديمقراطية في البلاد معركتها ضد التغول الإخواني.