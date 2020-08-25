سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، مقابل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه الإثنين.

وتراجع سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري بواقع 4 قروش مسجلا 15.82 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، مقابل 15.86 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 5 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر نحو 6 قروش.

وهيمن سعر الدولار عند مستوى 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع على معظم البنوك العاملة في مصر، ومنها بلوم، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي اليوناني، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وعودة، والأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، وبنك التنمية الصناعية.

أعلى سعر للدولار

وسجلت شاشات التداول لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك اتش أس بي سي HSBC، أقل سعر صرف للدولار في مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في أغلب البنوك وشركات الصرافة، 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فسجل في سوق الصرف المصرية مستوى 20.69 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية صباح الثلاثاء عند مستوى 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فجاء على شاشات أغلب البنوك وشركات الصرافة عند مستوى 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع ،وبلغ سعر الدينار الكويتي 49.40 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.