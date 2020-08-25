شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: نتطلع لانطلاقة آمنة للعام الدراسي القادم ووفق أفضل معايير السلامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من وزراء التربية والتعليم على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نتطلع لانطلاقة آمنة ووفق أفضل معايير السلامة لأكثر من مليون طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم في الإمارات"

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