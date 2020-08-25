شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة.

Advertisements وذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، أن المشيشي قال خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن حكومته ستنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين. وكان رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي قد قدم أمس إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، تركيبة الحكومة الجديدة التي يُنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب للتصويت عليها.

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