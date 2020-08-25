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رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة.

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وذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، أن المشيشي قال خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن حكومته ستنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين.

 

وكان رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي قد قدم أمس إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، تركيبة الحكومة الجديدة التي يُنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب للتصويت عليها.

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