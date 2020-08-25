شكرا لقرائتكم خبر عن موال للإخوان يكشف جرائم مسكوت عنها فى إعلام تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ قنوات جماعة الإخوان الإرهابية الممولة من الأمير القطرى تميم بن حمد، بالكثير من الجرائم غير المقتصرة على بث الأكاذيب والشائعات، فالقيادى الموالى للإخوان مسعود حامد، كشف جريمة من نوعا أخر ترتكب في قنوات الإخوان، ألا وهى منح ضيوف تلك الفضائيات أوصافا كاذبة كـ"الدكتور والمستشار".

وقال "حامد" فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى :"من الجرائم الإعلامية المسكوت عنها إضفاء المذيع توصيفات كاذبة للضيف لإيهام المشاهد بأهمية ضيفه، يقول الدكتورة فلانة وهو يعلم إنها ليست حاصلة على دكتوراه ولا تدرس الدكتوراه أساسا بل هي أخته في التنظيم فقط، ويقول الناشط العمالي وهو لم يكن له أي نشاط نقابي ولا عمالي فقط معين من قبل التنظيم بهذا الوصف وهو وتنظيمه لا نشاط لهما أساسا من أي نوع من سنين عجاف".

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وواصل "حامد" كشف لأكاذيب قنوات الإخوان قائلا :" ويقول على شاشات إعلام الجماعة الباحث في كورونا بدون أن يكون مختصا أكاديميا في المجال، ويقول النائب البرلماني وهو لم يكن كذلك إلا شهورا ومن ست سنين ولا يجد له عملا ولا وصفا،ويقول مستشار ويقول سكرتير الأوقاف وهو كذوب" مضيفًا :"كلها توصيفات مضلة تدغدغ مشاعر المشاهد كذبا وتضحك عليه.. لقد أهانوا صاحبة الجلالة بكذبهم" موجها رسالة للعاملين بقنوات الإخوان قائلا :"حرام عليكم يا متخلفون".