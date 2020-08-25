شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى لحقوق الإنسان" يفند أكاذيب الإخوان بعدم كفالة الحماية للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن ادعاءات منصات الإخوان بعدم كفالة الحمايه للأطقم الطبية كاذبة ومحاولة للتشويش على نجاح جهود الدولة المصرية في دعم أطباء مصر، في عبور لبر الأمان خلال أزمة فيروس كورونا .

وأشاد عبد الجواد أحمد فى تصريحات ل"الخليج 365"، بدور السلطات المصرية في توفير الدعم والحماية لخط الدفاع الأول والمعالج والمواجه لحالات الإصابهً بفيروس كورونا، مؤكدا أن مصر تميزت عن بعض الدول العربية في تبنى برامج واستراتيجيات مدعومة برعايهً رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع برنامج واشرف عليه بنفسه مع الوزارت المختصة و التى تستهدف كفالة كل سبل الحماية للطاقم الطبي والتحهيزات الطبية في مراكز العزل .

ولفت عبد الجواد أحمد إلى أن مصر تعد أقل نسبة في إصابة الأطقم الطبية مقارنة بدول أخري مثل العراق وسوريا والبحرين والأردن حيث ارتفعت معدلات إصابة الأطقم الطبية، مشيرا إلى الاهتمام الرئاسي ببرنامج حماية ودعم الأطقم الطبية الذى ساهم في ارتفاع نسبة المعافيين من الوباء .

ولفت عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى أن ادعاءات بعض العناصر الاخوانية ومصادر إعلامها الموجه وخاصة قناة الجزيرة ومكملين والشرق وشبكة رصد حملة تستهدف التغطية علي مؤشرات النجاح التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العبور إلى بر الأمان بأزمة فيروس كورونا، خاصة وإن كانت هناك استعدادات استراتيجيهً من أطقم ومستشفيات لمواجهة حالات انتشار فيرس كورونا.