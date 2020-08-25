شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يكشف زيف ادعاءات الإخوان برفع الرعاية الطبية عن عناصرها المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن كل ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من رفع الرعاية الطبية عن عناصر الإخوان المحبوسين داخل السجون المصرية غير صحيح، ومحاولة لإثارة الرأى العام، مضيفا أنه تم استغلال وفاة القيادى الإخوانى عصام العريان داخل المستشفى بعد مشادة بينه وبين عدد من الإخوان المحبوسين، لتحقيق مكاسب لهم و للتشكيك فى نزاهة الأمور داخل السجون.

وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعة الإرهابية تعلم أن وفاة القيادى الإخوانى كانت بشكل طبيعى ولا يوجد أى ملابسات حول وفاته، ولكنهم لا يتركوا شئ حتى يقوموا بتوظيفه لحسابهم واستغلال أى موقف لحسابهم، مؤكدا أن أى حادث وفاة طبيعية يحدث داخل السجون يتم قلب الحقيقة واستغلاله من أجل خلق حالة من الاحراج للمسئولين المصريين أمام الرأى العام الداخلى و الخارجى.

وأشار الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن كل ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من رفع الرعاية الطبية عن عناصر الإخوان المحبوسين داخل السجون المصرية ليست الإكذوبة الأولى ولن تكون الأخيرة، مشددا على ضرورة فضح ادعاءات وأكاذيب منصات الإخوان .