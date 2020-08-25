تحقيق جديد ضد رئيس بوليفيا السابق موراليس بشأن علاقة مع فتاة قاصر

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو-(د ب أ):

أعلنت وزارة العدل في بوليفيا أنها تجري تحقيقا في شكوى جديدة ضد رئيس البلاد السابق إيفو موراليس، على صلة بعلاقته بشابة صغيرة يتردد أنها أنجبت طفلا منه وهي في سن الـ16.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتاة أصبحت حاملا بينما كانت لا تزال في الـ 15 من عمرها.

ووفقا للوزارة، يتردد أن الرئيس السابق كان على علاقة مع الشابة، التي تبلغ من العمر الآن 19 عاما، عندما كانت قاصرا.

وكان موراليس يواجه اتهامات بإغواء قاصر والإتجار بالبشر، وأضيفت إليها الآن تهمة الاغتصاب.

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وكان موراليس علق على القضية لأول مرة في مقابلة مطلع الأسبوع، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، حيث قال إنه لا يقبل استغلال الشريكات في الشؤون السياسية.

وبحسب موراليس، تهدف الإجراءات القضائية إلى تقسيم حزب "ماس" اليساري، الذي لا يزال يترأسه.

وأكدت الشابة علاقتها مع موراليس. ونقلت وسائل إعلام عنها القول إنها التقته في سن الـ 16 ، لكن لم تبدأ بينهما علاقة إلا بعدما بلغت السن القانونية.

ويعيش موراليس (60 عاما) حاليا في المنفى بالأرجنتين منذ استقالته في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي تحت ضغط من الجيش. وتردد أن الشابة زارته في الأرجنتين.

وسبق أن واجه موراليس اتهامات بالإرهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية.