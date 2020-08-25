أبو الفتوح: 232 مليار جنيه حصيلة مبيعات شهادة الـ 15% بالبنك الأهلي في 150 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة مبيعات البنك من شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% سنويا سجلت 232 مليار جنيه خلال 150 يومًا تقريبا من طرحها أمام العملاء وحتى نهاية تعاملات أمس.

وأضاف أن عدد العملاء الذين أصدروا الشهادة مرتفعة العائدة بالبنك يقترب من 1.5 مليون عميل وذلك لارتفاع العائد المقدم عليها على مستوى الجهاز المصرفي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج، أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

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وتمكنت شهادة الادخار ذات العائد 15% من جذب مدخرات العملاء من بنوك أخرى لصالح بنكي الأهلي ومصر، بسبب عائدها المرتفع، بحسب مصرفيين تحدثوا مع الخليج 365 في وقت سابق.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.