جونز هوبكنز: أمريكا تسجل أكثر من 38 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و740 ألفا و628 حالة، وذلك عقب تسجيل 38 ألفا و949 حالة إصابة جديدة خلال ال،24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 177 ألفا و276 حالة، وذلك عقب تسجيل 474 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وظهر فيروس كورونا المستجد في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.