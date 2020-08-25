روسيا تُسجل 4696 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 966189، وهو رابع أعلى عدد للإصابات في العالم.
وقالت السلطات إن 120 شخصا
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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