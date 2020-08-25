مقتل وإصابة 14 من الجيش الأفغاني في هجوم على يد طالبان

قُتل 8 على الأقل من أفراد الجيش الأفغاني وأصيب 6 آخرون بعد أن شنت حركة "طالبان" هجومًا على نقطة تفتيش

أمنية في منطقة شهراك بإقليم غور وسط أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم

الثلاثاء، عن عارف عبير المتحدث باسم حاكم الإقليم، قوله إن نقطة التفتيش المستهدفة ما زالت خارج سيطرة القوات الحكومية.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.

