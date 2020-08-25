وقع انفجار في محافظة بلاخ في شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل عسكري، وجرح نحو 40 شخصاً.
ووفقا لقناة "1 تي في" المحلية، فإن الانفجار وقع في صباح اليوم، الثلاثاء، قرب وحدة جيش أفغانية في منطقة بلاخ.
ونقلت القناة المحلية عن أحد العسكريين قوله، إن الحادث أسفر عن مقتل أحد الجنود وجرح6 جنود آخرين، وجرح 35 من سكان المدينة.
ولم تعلن أي من الجماعات في البلاد مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
يُذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، هجوما على سجن مركزي بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، تسبب فيسقوط قتلى وجرحى.
ونقل موقع "سايت"، المختص بمتابعة إعلام التنظيمات الإرهابية، عن وكالة "أعماق" الناطقة باسم "داعش"، أن "مقاتلي داعش هاجموا سجن ننغرهار المركزي في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان".
وبحسب راديو وتلفزيون أفغانستان "آر تي إيه"، نقلا عن متحدث السلطة المحلية، عطاء الله خوغياني، فإن "شخصين قتلا وجرح عشرون آخرون في انفجار سيارة بمدخل سجن مدينة جلال أباد"، موضحة أن مسلحين تمكنوا من الدخول إلى المنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: مقتل عسكري وإصابة 40 شخصاً بانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.