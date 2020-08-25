أعلى حصيلة.. الأرجنتين تُسجل 8731 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المستشفيات الأرجنتينية 8731 حالة إصابة بكورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال يوم أمس، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية بأن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 350867 شخصا.

وكان الرقم القياسي السابق في عدد الإصابات اليومية قد سُجل في 20 أغسطس، وكانت حصيلته 8225 إصابة.

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كما أصبح عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس خلال آخر 24 ساعة،

هو الآخر الأعلى منذ بداية الوباء بـ 381 وفاة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7366 حالة، في حين لم يجر في أوقات سابقة تسجيل أكثر من 283 حالة وفاة خلال يوم واحد جراء هذه العدوى في البلاد.

وحتى الآن، تعافي في الأرجنتين 256789 شخصا، فيما كانت أول حالة

إصابة بالفيروس التاجي قد اكتشفت في البلاد في 3 مارس الماضي، وفرض الحجر الصحي العام في 20 مارس، واستبدل هذا الإجراء في 4 يونيو بقيود اقل صرامة في معظم أرجاء البلاد، إلا أن الحجر الصحي بشكل مخفف، مدد في العاصمة وضواحيها مبدئيا حتى 30 أغسطس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.