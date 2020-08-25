تايلاند تُسجل صفر إصابات محلية بكورونا

سجلت تايلاند خمس حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات أو إصابات محلية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و402 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين

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ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)، قوله "إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من الولايات المتحدة وتركيا وعمان وإندونيسيا وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".

ولم تسجل الوزارة أي حالات إصابة أو

وفاة محلية لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى تعافي 3229 حالة بينما لايزال هناك 115 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.