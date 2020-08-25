أوكرانيا تُسجل 1658 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 108 آلاف و415 إصابة. وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت Advertisements 25 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و318 شخصا. 25 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و318 شخصا. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 346 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 52 ألفا و870 شخصا منذ بداية الوباء. وشهدت منطقة تشيرنيفتسي أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي إذ سجلت 204 إصابات يليها منطقة إيفانو فرانكيفسك بـ 179 ثم منطقة خاركيف بـ 173 ومنطقة ترنوبل 158 حالة وأخيرا منطقة أوديسا بـ 112.

الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي إذ سجلت 204 إصابات يليها منطقة إيفانو فرانكيفسك بـ 179 ثم منطقة خاركيف بـ 173 ومنطقة ترنوبل 158 حالة وأخيرا منطقة أوديسا بـ 112. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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