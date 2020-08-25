تعرض دورية روسية تركية لهجوم بقذيفة صاروخية شمال سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 13 ثانية

تعرضت دورية عسكرية روسية تركية مشتركة ، الثلاثاء، لهجوم بقذيفة صاروخية غرب إدلب في سوريا، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما فاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وأعلن المرصد السوري ، عن رصد انتشار مكثف للجيش التركي على أوتوستراد اللاذقية – حلب الدولي ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، في إطار التحضيرات الاعتيادية لدورية مشتركة مع الروس.

وأعقب ذلك خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة على أوتوستراد M4، انطلاقاً من قرية ترنبة شرق إدلب، متجهة إلى منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي، إلا أن الدورية تعرضت مجدداً لاستهداف جديد، حيث تعرضت عربة روسية لقصف بقذيفة RBG عند محيط أورم الجوز غرب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق المرصد.

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يذكر أن المرصد كان رصد في 17 أغسطس الحالي دورية مشتركة جديدة، خرجت بها عربات روسية – تركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، بشكل عكسي عن الدوريات السابقة، حيث انطلقت من قرية عين حور بريف اللاذقية الشمالي، واتجهت نحو قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي.

ووفق مصادر المرصد، فإن عربة تركية تعرضت لاستهداف يرجح أنه جرى بقذيفة RBG، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يشار إلى أنه في 14 يوليو الماضي، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات عدة على مناطق في تلال كبانة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط قصف صاروخي من قبل قوات النظام يستهدف المناطق ذاتها، وفق المرصد. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك عقب إصابة 3 جنود روس على الأقل بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم شديد الانفجار أثناء مرور الدورية الروسية – التركية، بالقرب من مصيبين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وجرى نقل الجرحى بواسطة عربات تركية.