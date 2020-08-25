الإدارة الأمريكية تعتزم إعادة فرض العقوبات على إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 9 دقائق

أعلنت الولايات المتحدة، عن عزمها إعادة فرض العقوبات على إيران .

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر الثلاثاء ذكر بعزم الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكتب: عقوبات الأمم المتحدة التي تعيدها الولايات المتحدة ضد إيران، بالإضافة إلى إبقاء حظر الأسلحة على طهران، ستحاسب النظام الإيراني على سائر أنشطته التخريبية؛ الأنشطة التي تجاهلها مؤلفو الاتفاق النووي بحماقة”.

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وأمس أيضاً، كرر الوزير الأميركي موقف بلاده تجاه العقوبات على إيران، مضيفاً بأن الإدارة الأميركية لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قدمت الأسبوع الماضي طلب تفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الشاملة على إيران (سناب باك). وسلم بومبيو مندوب إندونيسيا الدائم السفير ديان دجاني، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، الشكوى الأميركية لعدم التزام إيران بالاتفاق النووي والقرار 2231 لتفعيل آلية الزناد أو “سناب باك”.

ولطالما انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق النووي، معتبرة أن رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكّنها من الحصول على عشرات مليارات الدولارات التي استخدمتها في نشر “الفوضى والدم والرعب” في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، دانت مجلس الأمن الدولي لرفضه اقتراحاً أميركياً لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.