مؤتمر مشترك بين وزيري خارجية بريطانيا وإسرائيل: حزب الله يشكل خطراً على الأمن في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 30 دقيقة

رحّب وزير الخارجية البريطاني اليوم الثلاثاء باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات معتبراً أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.

ولفت الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي أن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان كما وأن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.

وأسف لعدم التصويت على حظر توريد السلاح إلى إيران، معتبراً عن قلقه إزاء التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقال: “نتشارك المخاوف بشأن إيران وسنعمل على ضمان عدم امتلاكها أسلحة متطورة”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الاتفاق مع الإمارات أثبت أن السلام يتحقق بالحوار. وشدد على أن تمديد حظر السلاح على إيران ضروري.

وعبّر عن رفضه تهديد إيران للإمارات بعد الإعلان عن اتفاق السلام مع إسرائيل. وتأتي زيارة وزير الخارجية البريطاني الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لعقد محادثات مع قيادات فلسطينية وإسرائيلية، والتشديد على ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي والوصول إلى حل الدولتين.

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في سياق متصل، يجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأسبوع، للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.

وقال راب في بيان أمس الاثنين: “لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان أخيراص عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة”.

وأشار إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة.

وأضاف راب: “تعليق إسرائيل لضم أراضٍ هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.