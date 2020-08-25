كورونا يتسلل إلى غزة وفرض حظر تجوّل كامل بالقطاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

فرض حظر التجول في غزة بعد تسجبل إصابات جديدة بكورونا

فرضت حكومة حماس ، المسيطرة على قطاع غزة حظر تجوّل لمدّة 48 ساعة بدءاً من فجر الثلاثاء، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر .

وأغلنت حماس عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين وسط القطاع، في أول تفشّ محلّي للفيروس.

وقال بيان للحركة إنّه “تقرّر فرض حظر تجوال تامّ على جميع محافظات غزّة لمدّة 48 ساعة، بما يشمل مقرّات العمل الرسمية والخاصة والمؤسّسات التعليمية، وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي، ومنع التجمّعات بدءاً من الليل”.

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وتم اتخاذ القرار بعد تسجيل 4 حالات إصابة وجميعهم من عائلة واحدة، بفيروس كورونا من داخل مخيم المغازي.

ويعد هذا أوّل تفشّ محلّي للفيروس، بعد تسجيل القطاع إصابات في الأشهر الماضية لعائدين من خارج غزة وقد ثبتت إصابتهم أثناء وجودهم في مراكز الحجر الصحّي.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في القطاع إلى 113 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، بينما سجّلت في الضفة الغربية 18.483 إصابة بالفيروس بينها 128 حالة وفاة.