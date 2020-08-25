انهيار مبنى سكني في الهند والعشرات تحت الأنقاض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

انهار مبني، مكون من خمسة طوابق ، الإثنين ، في بلدة صناعية بغرب الهند ، ما نتج عنه محاصرة أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض،حسب ما افادت مصادر هندية رسمية.

وقال النائب المحلي بهاراتشت ماروتي جوجاولي لرويترز إن سكان المبنى الواقع في مهاد على بعد 165 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند والبالغ عددهم 200 ساكن لم يكونوا جميعا داخل المبنى وقت انهياره.

وأضاف جوجاولي من موقع الحادث “اعتقد أن ما بين 100 إلى 125 شخصا كانوا داخل المبنى وقت انهياره”.

وتقول شرطة ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد إن المبنى يضم حوالي 47 شقة.

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ولم تتأكد السلطات بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 30 شخصا.

يشيع انهيار المباني في الهند، حيث يحاول عمال البناء القيام بالأعمال بالطريقة الأسهل والأرخص عن طريق استخدام مواد دون المستوى المطلوب، وبالتالي تقام بنايات متعددة الطوابق دون إشراف كاف.

كثيرا ما يؤدي الطلب الهائل على الإسكان في جميع أنحاء المدن الهندية والفساد المنتشر إلى قيام جهات البناء بإضافة طوابق غير مصرح بها أو إقامة مبان غير قانونية.

كان انهيار مبنى في مومباي عام 2013 أودى بحياة ما لا يقل عن 72 شخصا.