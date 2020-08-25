كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع يوم الأحد الذي سجلت فيه 16 إصابة.

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن الأمر يتعلق بحالات مستوردة تم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج، لتسجل الصين بهذا تاسع يوم على التوالي من دون إصابات منقولة محليا.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 84981 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 وفاة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.