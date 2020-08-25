كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى بهجوم مسلح جنوب بوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر محلية في بوروندي، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 شخصًا على الأقل بهجوم شنه مسلحون جنوب البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

وقد أفاد سكان محليين نجوا من الهجوم، بأن القتال في منطقة بوجاراما في إقليم رومونجي بدأ يوم الأحد واستمر حتى أمس.

وأشارت وكالة رويترز، إلى أن الأهالي المحليين يختبئون في الأحراش، ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى من أفراد قوات الأمن أم المدنيين أم المهاجمين

ووفقًا لأحد شهود العيان، طلب عدم نشر اسمه خشية تعرضه للانتقام، خطف المسلحون كل من قابلوه وقتلوهم قبل أن يشتبكوا مع الجيش صباح يوم الأحد.

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وذكر مسؤول حكومي كبير أن الهجوم، الذي وقع بينما تجري البلاد انتخابات محلية، لم يكن غير متوقع ومن المحتمل أن يكون مرتبطا بعودة لاجئين من رواندا قريبا.

وقال المسؤول إن "الحكومة توقعت أن تحاول الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة تنفيذ هجمات قبل أول عملية إعادة لاجئين من رواندا"، التي تستضيف آلاف اللاجئين من بوروندي المجاورة الذين فروا من العنف عام 2015.

وكانت رسالة نشرت على "تويتر" يزعم أنها من جماعة "ريد تبارا" البوروندية المتمردة تقول إنها تتمركز في الكونغو وتعلن فيها مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أنها "حيدت" تسعة رجال شرطة ونحو 20 متشددا.