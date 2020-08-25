السلطات المحلية تغلق شواطئ إقليم فحص أنجرة ابتداء من يوم الأربعاء

قررت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، إغلاق الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الفحص أنجرة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، في إطار التدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر مسؤول ل”اليوم24″ أن هذا القرار تم اتخاذه بعد مخالفة عدد من المواطنين لتدابير الحجر الصحي، وكذا الإكتظاظ الذي شهدته الشواطئ أخيرا بسبب الإقبال الكبير من طرف المصطافين.
وكانت السلطات المحلية قد أعلمت أمس الأحد، أصحاب المنازل الشاطئية بوقف كراءها للمصطافين ابتداء من الأسبوع القادم.
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