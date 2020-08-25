عاجل.. الفنانة والوزيرة السابقة ثريا جبران في ذمة الله

توفيت الفنانة ثريا جبران، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مع المرض.

وأكدت مصادر مقربة من السعدية قطيطيف الشهيرة بثريا جبران، أنها أسلمت الروح لبارئها عشية اليوم بمستشفى بالدار البيضاء.

وتدهورت مؤخرا حالة ثريا جبران الصحية، وهو ما أدخلها المستشفى.الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء، منذ أيام.

وعانت ثريا جبران قيد حياتها من مرض السرطان، وتكفل الملك محمد السادس بمصاريف علاجها في الأزمة الصحية الأخيرة التي سبقت وفاتها.

وتعتبر ثريا جبران واحدة من أشهر فنانات المسرح والدراما في المغرب والعالم العربي، .كما جربت العمل الحكومي بتوليها وزارة الثقافة سنة 2007، فكانت بذلك أول فنانة عربية تتولى منصبا حكوميا، ولكنها طلبت اعفاءها منه سنة 2009 بسبب أزمتها الصحية.