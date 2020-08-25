اعتقالات بالقدس والضفة ومواجهات بالعيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وعناصر من الوحدات الخاصة اقتحموا أحياء سكنية في بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الشبان من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم: أحمد صالح الفقيه، وأحمد محمد ثوابتة، وحمزة خليل طقاطقة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في قرية مراح.

وصعدت قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من حملة اعتقالاتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، إضافة الى استدعاء عدد آخر.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت وجدي توفيق يوسف جيوسي، وعماد اكرم بلعاوي، وأحمد درويش أبو ذياب، بعد مداهمة منازلهم في الحي الشرقي لطولكرم.

أما في محافظة جنين، اختطفت وحدة خاصة الشاب شادي سامي زكارنة بعد تسللها الى منزله في منطقة المربع في قباطية.

Advertisements

واقتحمت قوات الاحتلال التي ساندت القوة الحي الغربي في البلدة ما أدى الى اندلاع مواجهات مع الشبان.

بينما في محافظة القدس، اعتقلت قوات، بساعات متأخرة من الليل، ثلاثة شبان مقدسيين، فيما اقتحمت قوة من الوحدات الخاصة بلدة العيسوية التي شهدت مواجهات عقب تصدي الشبان لعناصر الوحدة الخاصة.

واعتقلت شرطة الاحتلال أربعة شبان من أمام باب حطة في البلدة القديمة وهم يوسف شاويش وإبراهيم النتشة وعادل العجلوني ومحمد إبراهيم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر عودة من مدينة قلنسوة، واقتادته لمركز تحقيق القشلة في القدس.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حي آل عبيد في بلدة العيسوية، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان الذين قاموا بإلقاء الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية صوب الجنود الذين ردوا بالرصاص والقنابل الصوتية والغازية.