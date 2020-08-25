شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:34 صباحًا, 25 أغسطس 2020 م
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة ست درجات هز الساحل الغربي لكوستاريكا يوم الاثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.
وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا. وقال شاهد من رويترز إن سكان العاصمة سان خوسيه على بعد نحو 66 كيلومترا شعروا بالهزة الأرضية.
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