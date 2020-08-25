زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة ست درجات هز الساحل الغربي لكوستاريكا يوم الاثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا. وقال شاهد من رويترز إن سكان العاصمة سان خوسيه على بعد نحو 66 كيلومترا شعروا بالهزة الأرضية.