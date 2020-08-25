شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إيران وحزب الله يشكلان خطراً على المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيلتقي إن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها. وأوضح أن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان، وأن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.

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