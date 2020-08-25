شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «لورا» تصل كوبا مصحوبة بأمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت التقارير ظهر الاثنين أن العاصفة تتحرك بسرعة بلغت 31 كيلومترا في الساعة ، محدثة زوابع سرعتها 95 كيلومترا في الساعة.
وطغت مياه البحر على اليابسة في عدة مناطق وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص.
وأدت العاصفة والزوابع إلى سقوط بعض الأشجار وتضرر أحد الجسور ، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
يذكر أن العاصفة "لورا" أودت في السابق بحياة 13 شخصا في هايتي وجمهورية الدومنيكان.
ومن المتوقع أن تصل العاصفة الاستوائية اليوم الثلاثاء إلى خليج المكسيك ، مع ازدياد قوتها.
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