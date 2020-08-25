شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحاصر مدارس سول والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين ليصبح العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة ويصل عدد الوفيات إلى 310.
ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات اليومية حيث بلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل مارس.
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