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كورونا يحاصر مدارس سول

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قررت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إغلاق معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين ليصبح العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة ويصل عدد الوفيات إلى 310.

ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات اليومية حيث بلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل مارس.

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