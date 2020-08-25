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انتحار رجل في أحد بساتين ديالى

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار رجل بإطلاق النار على نفسه من بندقية صيد في أحد البساتين بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً تولد 1965 وهو موظف في محافظة ديالى، أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من بندقية صيد في بساتين منطقة شفته".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".


يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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