انتحار رجل في أحد بساتين ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً تولد 1965 وهو موظف في محافظة ديالى، أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من بندقية صيد في بساتين منطقة شفته".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".



يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.