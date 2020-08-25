الكاظمي يغادر الى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان الاخير غادر الى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، غادر الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية". Advertisements واضاف ان "الكاظمي سيجمع بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية". وتابع ان "القمة الثلاثية ستتركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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