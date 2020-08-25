محلل: المدرب المحلي لن يخدم أسود الرافدين.. البقاء على كاتانيتش أفضل خيار

2020-08-25 | 09:05
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رأى المحلل الفني صفوان عبد الغني، أن المدرب المحلي لن يكون بمقدوره قيادة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال عبد الغني في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية إن "المدربين المحليين لا يمتلكون الخبرة لقيادة المنتخب الوطني وبالتالي ليس باستطاعتهم خدمة أسود الرافدين في التصفيات وفي الوقت الحالي، البقاء على كاتانيتش هو الخيار الأفضل".
وأوضح أن "عملية تغيير المدربين في العراق عادة ما تكون سلبية بسبب ثقافة اللاعبين ومستوياتهم المتذبذبة وعدم استقرار الدوري"، مبيناً أنه "في حال لم يتم التجديد مع كاتانيتش، فمن الأفضل استقطاب مدرب أجنبي بمستوى أعلى".
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 مساءً من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
وأوضح أن "عملية تغيير المدربين في العراق عادة ما تكون سلبية بسبب ثقافة اللاعبين ومستوياتهم المتذبذبة وعدم استقرار الدوري"، مبيناً أنه "في حال لم يتم التجديد مع كاتانيتش، فمن الأفضل استقطاب مدرب أجنبي بمستوى أعلى".
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 مساءً من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
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