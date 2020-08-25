بجهود ذاتية.. امانة بغداد تعلن امتلاكها اسطولاً من الآليات المختصة بالتعفير

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن امتلاكها اسطولاً من الآليات المختصة بالتعفير. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، ان "ملاكاتنا الذاتية صنعت اسطولاً من الاليات المختصة باعمال التعفير ذات المواصفات العالية وبمنظومات واحجام مختلفة تتراوح اقطارها بين 500 ملم و 1750 ملم". واضافت ان "هذه الاليات تؤدي عمليات التعفير لمساحات واغراض مختلفة وحسب الحاجة فالأقطار الصغيرة تستخدم للازقة الضيقة والكبيرة للشوارع الرئيسية والمساحات الواسعة". Advertisements واكدت الامانة "قيامها باعمال التعفير يومياً وبنوبات صباحية ومسائية ولجميع مناطق العاصمة سيما التي شهدت ارتفاعاً بعدد الاصابات كما تجري حملاتها للمناطق الزراعية والعشوائية وللأبنية الحكومية والدينية وغيرها لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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