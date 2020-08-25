شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن ترشح من سقطت عضويته بـ"الشيوخ أو النواب" للانتخابات؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مشروع قانون بإصدار قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه فى جلسات سابقة برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية الثلثين وقوفا، تمهيداً لفتح باب الترشح للانتخابات .

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

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وتضمنت شروط الترشح، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، بمعنى أنه لا يمكن الترشح فى الجولة القادمة نظرا لانقضاء الفصل الحالى فى 9 يناير 2021 .

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.