العثور على جثمان عبد الرحمن شهوان من القدس قرب يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثمان الشاب عبد الرحمن شهوان (17 عاما) من مدينة القدس، الذي فقدت آثاره على شاطئ مدينة "بات يام" جَنُوب مدينة يافا، قبل ثلاثة أيام.
وتواصلت أعمال البحث بمشاركة متطوعين من يافا والمنطقة إلى جانب ذوي الشاب على شواطئ يافا إلى أن عثر على جثمانه، صباح اليوم.
تفاصيل بعد قليل...
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