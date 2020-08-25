غزة: 4 شهداء من سرايا القدس بانفجار الشجاعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا الانفجار العرضي في حي الشجاعية في قطاع غزة إلى 4 شهداء من كوارد "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء.

وقالت "سرايا القدس" في بيان إن الشهيد المجاهد إياد جمال الجدي (42 عاما)، والشهيد المجاهد معتز عامر المبيض (29 عاما)، والشهيد المجاهد يعقوب منذر زيدية (25 عاما)، والشهيد المجاهد يحيى فريد المبيض (23 عاماً) من سكان حي الشجاعية استشهدوا بانفجار وقع شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

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وعثرت طواقم الهلال الأحمر في البداية على جثمان الشهيد إياد الجدي ومعتز المبيض قبل أن تدفع قوة الانفجار بجثمانيهما الشهيدين زيدية والمبيض خارج الموقع.

وأعلن الهلال الأحمر عن نقل عدة إصابات من جراء انفجار لم تعرف ماهيته شرقي الشجاعية.

يذكر أنه تم الإعلان انفجار شرق حي الشجاعية، حيث تم الحديث عن انفجار عرضي، فيما تناقلت بعض الأخبار بأن الانفجار نجم عن غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، إذ نفت تقارير إسرائيلية أن يكون الاحتلال قد نفذ أي هجمات في القطاع بالتزامن مع انفجار الشجاعية.