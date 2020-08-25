أم الفحم: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم عن تشخيص 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه توجد في أم الفحم 246 حالة نشطة الآن، و655 إصابة في المدينة منذ بداية انتشار الفيروس، و409 أشخاص شفوا وتعافوا، فيما سُجّلت 159 إصابة جديدة في الأسبوع الأخير. وأجري 1,220 فحصا في الأسبوع الماضي.

وأضاف أن اليوم أيضا ستُجرى فحص كورونا في قاعة السوق البلدي، من الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساءً، دون حجز مسبق لأعضاء عيادات "مئوحيدت" و"كلاليت"، أما عيادة "مكابي" أيضا فتجري فحوص في عيادة الهرم، اليوم الثلاثاء.