مصرع عامل إثر سقوطه من علو بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (60 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في مصنع في البلدة الاستيطانية "نتيفوت" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى الشرق من قطاع غزة صباح اليوم، الثلاثاء.

وقدمت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب وأجرت له عمليات إنعاش لإنقاذ حياته، لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق بالتعاون والتنسيق مع ممثلي وزارة العمل والرفاه الاجتماعي.

وفي هذا السياق، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 31 عاملا.

هذا، ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.