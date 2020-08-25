اليحيائي: قوافل الإمارات الخيرية لم تتوقف يوماً لإغاثة الشعوب

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قال طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن في تصريحات له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن قوافل الخير المنطلقة من دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الشعوب المحتاجة في مختلف أنحاء العالم لم تتوقف في يوم من الأيام.



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وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول في العالم كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية، وذلك بالقياس إلى حجم دخلها القومي حيث لم تتوقف مساعدات الدولة على الجانب الإنساني بل تعدته إلى المساهمة في عمليات البناء والتنمية التي تساهم في تقدم الشعوب وازدهارها.

وأوضح أن يوم العمل الإنساني هذا العام يحل مع تواصل جهود البشرية لمكافحة وباء كورونا كوفيد- 19، وكان لدولة الإمارات العربية مساهمة كبرى في مكافحة هذه الجائحة حيث وصلت مساعداتها الطبية والإنسانية إلى أكثر من 108 دول في مختلف بقاع العالم بنسبة 85% من حجم المساعدات العالمية التي تم تقديمها خلال هذه الفترة، وذلك كما ذكر تقرير خاص لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يؤكد مكانتها الراسخة كعاصمة للعمل الإنساني العالمي.