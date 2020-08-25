شكرا لقرائتكم خبر عن 58582 حالة شفاء من فيروس كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 71282 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

Advertisements وأعلنت الوزارة عن شفاء 94 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58582 حالة. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67282 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 376 حالة.

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