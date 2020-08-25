شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 60 ألف و 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 3 ملايين و 167 ألف و 323 حالة.

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ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 848 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 58 ألف و 390 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 66 ألف و 550 حالة شفاء، فيما تعد أعلى حصيلة يومية لحالات الشفاء يتم تسجيلها.

ويشار إلى أن الهند تعد ثالث أكثر دولة تسجيلا لحالات الاصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.