شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تخفف قيود كورونا مع تراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل
كانت هونج كونج قد شهدت زيادة في عدد حالات العدوى المحلية منذ بداية يوليو لكن العدد اليومي تراجع من خانة المئات في الأسابيع القليلة الماضية إلى خانة العشرات. وسجلت المدينة تسع حالات إصابة جديدة أمس الاثنين وهو أقل عدد إصابات تسجله في نحو شهرين.
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